Giornata importante per il futuro di Paulo Dybala. In attesa di vederlo di nuovo in campo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'argentino ha risolto i problemi legati ai diritti d'immagine chiudendo con una transizione la causa con l'ex agente Pierpaolo Triulzi e la Star Imagine di Malta. Era questo il nodo che aveva bloccato la cessione dell'argentino al Tottenham e al Manchester United due estati fa. Ora è tutto risolto, e per l'eventuale cessione di Dybala non ci sarebbero più problemi legati all'immagine.