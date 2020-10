1









Passi in avanti per il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i due club stanno trovando l'intesa sulla base di 60 milioni (che era la cifra richiesta dal presidente Commisso) con il pagamento dilazionato in quattro anni: 10 milioni subito, altri 10 nella prossima stagione, poi 35 l'anno successivo e gli ultimi 5 per concludere il pagamento. Non sono previste contropartite tecniche.