Svolta nel calciomercato: nuovo Decreto, contratti lunghi fino a 8 anni. Cosa cambia

Contratti degli sportivi: cosa prevede il nuovo Decreto legge

Ilapprovato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno segna una svolta epocale per il mondo dello sport professionistico in Italia. Tra le misure previste, spicca infatti la modifica alla. Un cambiamento destinato a rivoluzionare in particolare il calciomercato, come evidenziato dall’avvocato Mattia Grassani su Il Corriere dello Sport.Nel dettaglio, l’articolo 11 del Decreto prevede (al punto 4, lettera b) che all'articolo 26, comma 2, del D. Lgs. 36/2021, la parola “cinque” venga sostituita con “otto”. La norma, introdotta inizialmente nel 1981 e riformata nel 2021, sarà effettiva una volta concluso l’iter di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica.



Le implicazioni per il calcio

L'impatto a bilancio

Le ricadute sui contratti e la FIFA

La possibilità di stipulare contratti fino a otto anni offre ai club uno strumento di programmazione a lungo termine: gli atleti diventano veri e propri asset pluriennali. Attualmente, infatti, già al terzo anno da un contratto quinquennale le società devono affrontare la questione rinnovo per evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Con accordi più lunghi, queste dinamiche si dilatano nel tempo, dando maggiore stabilità sia ai club sia agli atleti.L’altra grande conseguenza riguarda la contabilità dei club. Con contratti più lunghi, si abbassa il peso annuo dell’ammortamento del cartellino. Un esempio: un acquisto da 40 milioni spalmato su 8 anni incide per 5 milioni a stagione, contro gli 8 milioni di un contratto quinquennale. Il risparmio favorisce investimenti più sostenibili, soprattutto sul mercato italiano, dove la gestione finanziaria è spesso più delicata rispetto ad altri campionati. Tuttavia, è importante sottolineare che ai fini del Fair Play Finanziario UEFA, l’ammortamento continuerà ad essere calcolato su un massimo di cinque anni, come già accade nel Regno Unito. La modifica, quindi, ha valore soltanto per la contabilità nazionale.Il Decreto potrebbe anche aprire un dibattito sul diritto di recesso del calciatore. Le norme FIFA (art. 17 del regolamento) attualmente permettono al giocatore di sciogliere unilateralmente un contratto dopo due stagioni se over 28, o dopo tre stagioni se under 28. Grassani ipotizza che, in linea con l’estensione degli accordi, si possa giungere a un allungamento del “periodo protetto”: da due a quattro anni per gli over 28, e da tre a cinque anni per gli under 28. Ma per arrivare a una simile revisione delle normative FIFA, serviranno approfondimenti, concertazione internazionale e tempo. Il cambiamento italiano potrebbe però rappresentare il primo passo verso una nuova regolamentazione globale del rapporto tra calciatori e club.