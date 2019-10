Potremmo essere davanti a una svolta, in zona Mandzukic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il croato non ha intenzione di andare a chiudere la propria carriera in un campionato poco competitivo. Così si spiega la tramontata possibilità qatariota, così si spiega il fortissimo ritorno di fiamma del Manchester United nei confronti del numero diciassette bianconero. Mario che al momento è ufficiosamente fuori rosa: non per scelta della Juve, bensì per volontà dello stesso croato. Che cerca prontamente di trovare una soluzione a questo momento di stallo della sua carriera: si sente ancora competitivo, e lo United può essere la sua ultima, grande avventura.