Nei mesi scorsi la Juventus si era interessata al sudcoreano del Valencia. Ora il club spagnolo ha messo il gioiellino classe 2000 sul mercato per liberare uno slot da extracomunitario per Marcos André in arrivo dal Valladolid. Al momento però la Juve in attacco è già coperta e la pista si è raffreddata, Lee però è entrato nel mirino del Granada e del Wolverhampton.