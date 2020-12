Vita dura per Dejan Kulusevski, che dopo un impatto col botto col mondo Juve è calato leggermente in questi ultimi mesi. Sta giocando poco e parte spesso dalla panchina, ma nella seconda parte di stagione la musica può cambiare. Quando entra lo svedese fa la differenza, spacca le partite e presto potrebbe trovare più spazio. Soprattutto se la Juve dovesse andare avanti in Champions, dove serviranno giocatori freschi e aumenteranno le rotazioni tra campionato e coppe. Dejan continua ad allenarsi a testa bassa sfruttando le occasioni che gli vengono concesse, aspettando di avere più spazio.