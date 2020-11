Si è aperto uno spiraglio per l'addio di Sami Khedira a gennaio. Il centrocampista tedesco è in rottura totale con la società ed è stato messo fuori rosa per non aver accettato la risoluzione del contratto, ma secondo la Bild potrebbe arrivare presto una volta: il centrocampista infatti sta entrando nell'ottica di lasciare la Juve ed è pronto a valutare eventuali proposte già a gennaio, dando la priorità a club europei per rimanere nel calcio che conta e provare a riconquistare la nazionale.