La Juve ha accelerato per: l'attaccante brasiliano è più che bloccato per gennaio quando potrà arrivare a parametro zero, ma c'è anche un'offerta al Santos per anticipare il suo arrivo subito a Torino. I bianconeri hanno fatto uno scatto per superare Milan e Benfica che può diventare decisivo, i rossoneri hanno l'accordo solo con il giocatore classe 2002 e i portoghesi, invece, hanno trovato l'intesa con il club brasiliano ma non ancora con l'entourage di Kaio.