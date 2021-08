Campionato, Champions e Coppa Italia. Una partita ogni tre giorni, sarà una stagione lunga e complicata. Per questo Massimiliano Allegri vuole mettere le cose in chiaro fin da subito: "" ha detto Max durante la presentazione alla stampa. Secondo quanto filtra da Tuttosport, l'allenatore ha intenzione di gestirlo in maniera diversa agli ultimi anni facendolo riposare più spesso.- Sì,, nel 4-4-2 di Allegri - che in fase offensiva sarà 4-3-3 - a giocarsi il posto vicino a Ronaldo saranno Dybala e Morata. Più indietro il gioiellino Kaio Jorge, appena arrivato dal Santos e che avrà tutto il tempo necessario per crescere e ambientarsi.- Tra i primi due, La Joya è in vantaggio sullo spagnolo.. Paulo e Cristiano svariano e creano spazi per gli inserimenti dei centrocampisti (Rabiot e McKennie su tutti, ai quali Allegri ha chiesto 10 gol a testa). Altre reti arriveranno dalle fasce, con Chiesa e Kulusevski pronti ad affondare e accentrarsi, per buttarsi negli spazi. Allegri ha scelto: Ronaldo-Dybala sarà la coppia titolare, ma occhio al turnover per il portoghese.