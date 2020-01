Dare voce ai tifosi. Coinvolgerli per renderli parte attiva della Juventus. Questo è l'obiettivo della Juventus del futuro, che lavora da tempo su nuovi progetti e iniziative. Tra questi, c'è il primo sondaggio in assoluto su Socios: una piattaforma tokenizzata per gli appassionati di sport e l'ennesimo caso d'uso reale per il token JUV. Ai tifosi bianconeri era stato chiesto quale canzone dovrà essere riprodotta quando segna la Juventus allo Stadium. La scelta è stata "Song 2" dei Blue.



ESPERIMENTO RIUSCITO - Un esperimento riuscito in pieno che - sempre attraverso Socios - potrebbe portare nelle prossime settimane a sondaggi simili riguardanti altri club, tra i quali la Roma, il Psg, l'Atletico Madrid. Il token della Juventus è stato rilasciato il 2 dicembre 2019, più di un anno dopo lo sviluppo.