Your browser does not support iframes.

C'è Ronaldo e c'è Maurizio Sarri. Una prima pagina che non lascia spazio a fraintendimenti, quella di Tuttosport. "Si delinea lo scenario nel dopo Allegri: Inzaghi, obiettivo del MIlan per sostituire Gattuso, è l'opzione B. In pole c'è Sarri. Atteso dalla finale di Europa League e gelido con il Chelsea". Insomma, sembra che la scelta sia stata fatta. O quasi.



Per il Corriere dello Sport, invece, è 'Sarri Brexit': il tecnico 'avverte il Chelsea e apre alla Juve'. "L'interesse dei club italiani fa piacere. Dopo la finale di Baku vedrò i dirigenti e capirò se sono contenti di me. Ma ora non voglio parlare del futuro, penso solo a vincere l'Europa League".



Nella gallery dedicata, le prime pagine dei quotidiani