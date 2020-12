2









Nelle ultime sessioni di mercato due giocatori del Real Madrid sono stati accostati con insistenza alla Juventus: il primo è Isco, richiesto da Andrea Pirlo appena arrivato in bianconero; l'altro, il terzino brasiliano Marcelo, grande amico di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta Ok Diario, i due giocatori in orbita bianconera potrebbero lasciare le Merengues già nel mercato di gennaio. Una situazione, soprattutto quella legata a Isco, che la Juve monitorerà da vicino in attesa di eventuali sviluppi.