L'attesa di Higuain. Gonzalo ha un contratto fino al 2021 con la Juve e già si sono fatti avanti alcuni club per la prossima stagione, ma la volontà dell'attaccante è quella di aspettare la Juve per capire che ruolo avrà nella squadra del prossimo anno. La ricerca di un attaccante da parte della Juve è già un messaggio diretto al Pipita, che difficilmente sarà titolare nel tridente con Dybala e Ronaldo. Su Higuain ci sono il River Plate e alcuni club di Premier, ma Gonzalo per il momento ha messo tutto in stand by.