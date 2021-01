1









Non solo Paul Pogba, le strade del Manchester United e della Juventus possono incrociarsi su un altro tavolo nel prossimo mercato. I Red Devils infatti sono sempre più convinti di aver fatto la scelta giusta non investendo i 120 milioni che servivano per portare in Inghilterra Jadon Sancho del Dortmund. A riportarlo è il Mirror, secondo il quale l'ex City non è più una priorità dello United che punta tutto su Haaland, anche lui di proprietà del Borussia. Sull'attaccante norvegese è forte anche l'interesse della Juve, e non solo.