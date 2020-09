Il famoso stallo sull'asse Roma-Napoli per sbloccare Edin Dzeko potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, risolvendo finalmente il "casting" per il ruolo di nuovo centravanti della Juventus. Come rivelato da Calciomercato.com infatti, il club della capitale e quello di De Laurentiis hanno trovato l'intesa. Mancano solo da limare alcuni dettagli, ma le cifre che circolano in queste ore sono le seguenti: 3 milioni di prestito, 15 di riscatto obbligatorio, 7 di bonus. Totale, i 25 milioni di euro richiesti dal Napoli. Ed è anche pronto il contratto: la Roma offrirebbe al 26enne attaccante ex Ajax un quinquennale da quasi 5 milioni a stagione.

PALLA AL POLACCO - Le squadre sono d'accordo, deve esserlo però anche il diretto interessato. Milik sta spingendo per essere ceduto, è fuori dal progetto tecnico di Gattuso e ha chiesto alla società di abbassare le richieste economiche. Al contempo, però, non è un mistero che lui sogni ancora la chiamata della Juventus. Stiamo dunque a vedere se "Arek" si farà convincere dalla prospettiva del contratto romanista e di una maglia giallorossa da titolare nell'anno che porta agli Europei.

SPONDA BIANCONERA - Nel frattempo, la Juventus è spettatrice più che interessata: con Milik alla Roma, si attiverebbe in automatico l'operazione Dzeko. Le cifre sono già note: milione più, milione meno, si parla di quasi 15 milioni al club di Friedkin e di un biennale da 7,5 milioni a stagione per Dzeko.