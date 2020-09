13









Suarez e Dzeko, Dzeko e Suarez. Il mercato della Juve gira intorno a questi due nomi. Fabio Paratici lavora su un doppio tavolo per affondare il colpo e portare a Torino l'attaccante che completerà il tridente con Ronaldo e Dybala. Comunque andrà, sarà uno degli attacchi migliori in Europa. Il preferito di Pirlo è il bosniaco della Roma, ma la frenata nell'affare dovuta soprattutto alla mancanza di un sostituto nella capitale ha convinto la Juve ad accelerare per l'uruguaiano.



PISTE INTRECCIATE - Tra i bianconeri e Dzeko infatti è tutto fatto e anche l'accordo con la Roma non sarebbe un problema: il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro più altri 7,5 al giocatore per i prossimi due anni. Accordo totale, ma finché i giallorossi non trovano un sostituto non hanno nessuna intenzione di far partire l'attaccante. Eccolo il problema. Il primo nome sulla lista della coppia Fienga-De Sanctis è quello di Arek Milik del Napoli. Storie intrecciate di mercato intrecciate, perché il polacco ha già l'accordo con la Juve che aveva puntato su di lui prima dell'arrivo di Pirlo. Poi, il cambio di allenatore ha cambiato i piani. Milik spera ancora di poter andare in bianconero, ma la Juve ora è orientata su altre piste e Milik è al centro di una trattativa tra Roma e Napoli.



COS'E' CAMBIATO - Trattativa che in realtà non sta andando benissimo, tra le parti c'è ancora distanza e i giallorossi hanno tolto il classe 2001 Riccardi dal possibile scambio. L'offerta è di Under più 10 milioni di euro, la richiesta di almeno 20 più il cartellino dell'esterno turco. L'esclusione di Riccardi dall'affare non è certo un passo avanti nella trattativa. Una svolta, ma in negativo per la Juve: il centrocampista è vicino al prestito al Pescara e ora la Roma dovrà alzare l'offerta cash o trovare un'altra contropartita che vada bene a De Laurentiis. La Juve nel frattempo osserva alla finestra, sapendo che manca un solo tassello per abbracciare Dzeko.



CAPITOLO SUAREZ - Aspetta, ma non si fida. Ecco perché dall'altra parte sta lavorando su Luis Suarez: anche in questo caso, con il giocatore è stato trovato l'accordo per un ingaggio da circa 10 milioni l'anno, più basso rispetto a quello che prende al Barcellona. Il giocatore sta trattando la buonuscita con il club spagnolo, per poi liberarsi a zero e concentrarsi sulla trattativa con la Juve. Altro problema: Suarez ha lo status da extracomunitario, ma la Juve ha finito gli slot con gli arrivi di Arthur e McKennie. Un ostacolo che non sembra insormontabile però, il giocatore può ottenere il passaporto comunitario o sfruttando le origini italiane della moglie o chiedendo la cittadinanza spagnola. La Juve si muove su due piste: da una parte Suarez dall'altra Dzeko, il primo che si libera sarà il prossimo attaccante bianconero.