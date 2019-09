Contro il Brescia si è visto un Dybala diverso rispetto a quello dell'inizio di stagione. Aveva voglia di trascinare la squadra, voleva caricarsi la squadra sulle sue spalle. La svolta? Il modulo, secondo il Corriere dello Sport. Sarri ha messo in campo un 4-3-1-2 che ha esaltato La Joya mettendogli vicino Gonzalo Higuain e Ramsey dietro.



SULLA TREQUARTI - Paulo cresce e ha ritrovato il sorriso grazie alle ultime due gare consecutive da titolare. E' chiaro che non potrà giocarle tutte perché lì davanti la concorrenza è tanta, ma l'allenatore bianconero sta studiando una soluzione per mettere in campo tutti e tre insieme già contro la Spal Dybala, Higuain e Crisiano Ronaldo, tornato ieri in gruppo e probabilmente recuperato per la sfida di domani. La soluzione? Dybala trequartista. Possibile: La Joya dietro agli altri due. Strada percorribile, ma Paulo dovrà convincere Sarri a togliere Ramsey da quella posizione, che finora ha fatto bene nel nuovo ruolo. Lavagne e tattiche, la rinascita di Dybala passa (anche) dal modulo.