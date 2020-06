Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto in diretta Facebook, facendo il punto sulla questione Serie A in chiaro. "Siamo a buon punto per trovare un accordo importante che venga incontro a tutti. Ovviamente non su tutte le partite, non è facile. Sky ha i diritti, le partite in chiaro di fatto non sono mai state assegnate a nessuno. Poi c'è la Rai, c'è Mediaset e c'è Dazn. E' una sfida complessa, ma ci stiamo riuscendo".



SUGLI SPORT DI CONTATTO - "Il ministro della Salute ci ha chiesto di verificare la curva epidemiologica il 25 giugno alla luce di tutte queste riaperture, compresi i confini. Mi rendo conto che i campi di calcetto e altre attività rischiano di non riaprire, dovremo prorogare l'indennità dei lavoratori sportivi che non sono in grado di lavorare".