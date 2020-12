A caccia di una quarta punta per completare l'attacco con Morata, Ronaldo e Dybala, tra i profili che piacciono alla Juventus c'è quello di Memphis Depay. Con il Lione c'è un ottimo rapporto soprattutto dopo l'affare De Sciglio in estate, l'olandese è in scadenza di contratto e, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, ora non c'è più neanche la concorrenza del Barcellona: i catalani infatti hanno mollato la presa sull'attaccante per gennaio, preferendo andare avanti con Braithwaite fino alla fine della stagione.