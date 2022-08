Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 20 agosto:- "Dusan ti faccio segnare così". Ma è allarme Bonucci. Kostic: “Vlahovic mi ha voluto alla Juve, ora ricambio”. Clamorosa svolta sul mercato: Zakaria in Bundesliga può essere il jolly per Paredes. In attacco ora ci sono due alternative a Depay: Arnautovic e Milik.- Max aspetta Depay ma perde Bonucci. L'olandese tratta con il Barcellona. Milik in corsa come alternativa. Stop del capitano che punta la Roma, a Genova c'è Gatti