Il futuro di Arek Milik può avere un risvolto clamoroso. L'estate scorsa aveva trovato l'accordo con la Juventus, che poi con l'arrivo di Pirlo aveva virato con Dzeko sperando che il polacco finisse alla Roma per liberare l'ex City. Niente di fatto, col polacco rimasto un separato in casa al Napoli col contratto in scadenza a giugno. A gennaio, secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbe mettersi in piedi una clamorosa ipotesi Inter in uno scambio con Vecino.