Tahith Chong lascerà il Manchester United a parametro zero al termine della stagione. Il talentuoso attaccante classe 1999 non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza a fine anno, sta cercando una nuova destinazione per la prossima stagione e tramite il suo agente si sta offrendo anche in Serie A. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, anche l'Inter si è inserita nella corsa. Nel corso del pomeriggio l'agente del giocatore ha incontrato Mohammed Sinouh che ha proposto il cartellino giocatore alle stesse condizioni dei bianconeri.