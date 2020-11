Si muove qualcosa attorno a Eduardo Camavinga. Il centrocampista classe 2002 del Rennes è nel mirino della Juve, che presto potrebbe avere una corsia preferenziale. In estate i due club hanno chiuso il prestito di Rugani in Francia e la speranza dei bianconeri è che possa essere da traino per portare Camavinga a Torino. Non solo, secondo France Football il giocatore sta cambiando agente affidandosi a Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo col quale la Juventus ha un ottimo rapporto e che potrebbe consigliare al ragazzo di andare in bianconero.