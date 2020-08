Alla Juve si aspettavano decisamente di più da Federico Bernardeschi. C'era chi in lui rivedeva addirittura Roby Baggio, forse perché come lui veniva dalla Fiorentina. Risultato? Non è mai esploso definitivamente, facendo vedere solo a sprazzi le sue qualità: tra le prestazioni migliori c'è quella contro l'Atletico Madrid nella scorsa stagione, la seconda di Berna in bianconero. Poi, il nulla. Scommessa persa: game over. Difficile ora trovare un club disposto a pagare più dei 40 milioni di euro che la Juve aveva sborsato per portarlo via da Firenze.



DIRITTI D'IMMAGINE - Fuori dalla sede della Juve non c'è proprio la fila di club per contendersi Bernardeschi, che nelle settimane scorse, come riporta Calciomercato.com, è stato anche scaricato dallo storico agente Beppe Bozzo. A complicare la situazione c'è anche la scelta del giocatore di cedere i suoi diritti d'immagine alla Roc Nation, agenzia di Jay-Z: scelta che ha bloccato il suo trasferimento al Napoli (per il quale anche il giocatore aveva storto il naso) ed è diventata un ostacolo per avviare trattative con altri club.



CON RAIOLA - Situazione complicata quindi, con Bernardeschi che ha espresso la sua volontà di rimanere in bianconero e convincere Andrea Pirlo a puntare su di lui. Prima, però, bisogna affidarsi a un nuovo agente: nei prossimi giorni il classe '94 diventerà un nuovo assistito di Mino Raiola, che avrà il compito di sciogliere il nodo relativo al suo futuro. Raiola dovrà mediare anche tra la richiesta d'ingaggio del giocatore e le proposte di eventuali club: è quasi impossibile infatti, al momento, trovare una società che possa soddisfare i 7 milioni di euro all'anno che ha chiesto nei giorni scorsi. Bernardeschi cambia agente e vuole rimanere alla Juve, ma il suo futuro può essere lontano da Torino.