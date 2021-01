11









Dopo venti giorni di mercato Federico Bernardeschi è ancora lì, al suo posto. Con la maglia della Juve. O meglio, non proprio al suo posto. Perché stasera, nella gara di Supercoppa contro il Napoli, l'ex Fiorentina si giocherà una delle sue ultime chance per rimanere in bianconero giocando da terzino sinistro. Ennesimo cambio di ruolo per un giocatore che negli ultimi anni ha giocato praticamente ovunque: attaccante esterno - e quello sarebbe la sua posizione ideale, nella quale è esploso alla Fiorentina - trequartista, largo sulla fascia a centrocampo e persino mezz'ala.



LA CHIAVE TATTICA - Stasera metterà una spunta alla voce "terzino sinistro". Sì, giocherà anche lì. Sulla linea dei difensori, dove mai era stato prima. Terzino atipico, chiaro: con l'obiettivo di spingere sull'acceleratore da quella parte senza però dimenticare la fase difensiva. Berna giocherà in un 4-4-2 con McKennie qualche metro davanti a lui. La sensazione è che il suo possa essere un ruolo 'alla Cuadrado' con l'americano che in fase offensiva si accentra piazzandosi dietro alle due punte (Kulusevski e Ronaldo) e grande spazio a Berna per giocare a tutta fascia.



FUTURO - Nella notte di Reggio Emilia l'ex Fiorentina avrà l'ennesima occasione di convincere la dirigenza a puntare su di lui. Lo farà in un ruolo diverso dal solito, per provare a dare un taglio col passato e ripartire da zero. Berna è convinto di potersi giocare le sue carte a Torino, non ne vuole sapere di arrendersi e ha già rifiutato una proposta dell'Hertha Berlino. La scelta di Pirlo è data anche dal un'evoluzione generale di quel ruolo: sempre più spesso infatti vediamo veri e proprio esterni di fascia trasformati in terzini che spesso diventano anche registi quando l'azione parte dalle fasce. Un esempio la Juve ce l'ha in casa: Juan Cuadrado. Ma si può pensare anche ad Alphonso Davies del Bayern Monaco, che in MLS giocava esterno d'attacco e in Germania fa il terzino sinistro. Un po' come Berna, che stasera proverà a dare la svolta al suo futuro. E magari, la Juve, quel terzino sinistro che cerca sul mercato, può ritrovarselo in casa.