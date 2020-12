Dopo averlo trattato nei mesi scorsi ed esserci andato a un passo, l'Arsenal sta mollando la presa su Houssem Aouar, il centrocampista del Lione che piace anche alla Juventus. I Gunners non sono più convinti del centrocampista francese e secondo il The Athletic l'hanno tolto dalla lista degli obiettivi. Decisamente una buona notizia per la Juve, che invece continua a seguirlo con interesse in attesa di capire se affondare il colpo decisivo e regalare a Pirlo quel centrocampista di qualità che tanto ha chiesto fin dal suo arrivo.