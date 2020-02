L’edizione odierna de Il Mattino ha proposto una clamorosa svolta per il futuro di Allan. Ripreso pubblicamente da Gattuso, che non lo ha convocato per la sfida contro il Cagliari per lo scarso impegno in allenamento, il centrocampista brasiliano si è scusato e si è allenato a ritmi altissimi. Secondo il quotidiano, il Napoli starebbe pensando ad un rinnovo di contratto (in scadenza a giungo 2023) con un aumento di ingaggio, ma soprattutto una clausola rescissoria da 60/70 milioni. Un accordo che permetterebbe al giocatori di liberarsi senza passare dalle resistenze del presidente De Laurentiis, che aveva ascoltato le offerte di Inter, Paris Saint-Germain e Juventus nelle precedenti finestre di mercato.