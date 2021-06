Il portiere della Svizzera, Sommer, ha parlato dell'Italia e della sfida di questa sera: "Preferisco utilizzare il termine "ammirare". E in tal senso non posso non citare Donnarumma: è giovane, ma gioca da tempo per il Milan. Immobile davanti è molto pericoloso. Bisognerà stare attenti a lui. La crescita della Svizzera? Abbiamo sempre più giocatori in nazionale che giocano nei migliori campionati d'Europa e sono abituati ad affrontare partite importanti. Inoltre, la Svizzera fa un ottimo lavoro nel settore giovanile. Ci sono sempre talenti molto interessanti che spuntano fuori. Per noi è fondamentale".