DONNARUMMA 6 - un paio di parate nel finale, poco di più, senza rischi veri.DI LORENZO 6 - Fa il suo con precisione, manca un po' di spinta.BONUCCI 5.5 - Non soffre, chiude quando deve, ma gli manca un po' di precisione.CHIELLINI 6.5 - C'è sempre, nonostante l'età. Fa valere l'esperienza e per questa Nazionale è ancora molto importante.EMERSON 6 - Spinge ma viene servito poco.BARELLA 5.5 - Non la sua miglior versione, ma sempre prezioso... se al top.(dal 90' Pessina sv)JORGINHO 4,5 - Un rigore calciato malissimo, pesante nel gioco e nell'umore. Meno incisivoLOCATELLI 6.5 - Grande personalità, spinta e voglia di andare in avanti. A testa alta, con il pallone tra i piedi e nei lanci. (dal 77' Verratti 6 - Si vede poco)BERARDI 5 - Bene il rigore procurato, male l'occasione fallita 1 vs 1 con Sommer. La pi+ clamorosa. (dal 59' CHIESA 6,5 - Un motorino. Spinge e va, anche se probabilmente un po' meno del solito. Semina il panico nella difesa Svizzera con una giocata clamorosa, lo buttano giù in due)IMMOBILE 4,5 - Si vede poco e non fa bene, con l'Italia va spesso, incomprensibilmente, così.(dal 59' ZANIOLO 5,5 - Ha voglia, ma non basta)INSIGNE 5,5 - Sbaglia tanto davanti alla porta, deve crescere. (dal 90' Raspadori sv)