Due giorni alla sfida contro il Cagliari.La Juventus affronterà la formazione sarda sabato 11 novembre 2023 alle ore 18:00 all'Allianz Stadium e il match coinciderà con la dodicesima giornata di campionato, l'ultimo prima di una nuova sosta per gli impegni delle Nazionali.La squadra è scesa in campo nel pomeriggio per continuare a preparare il match contro gli isolani con l'obiettivo di centrare la quinta vittoria consecutiva. La sessione odierna si è focalizzata super lodellacon annesse conclusioni ed esercitazioni per reparti: la difesa ha lavorato sulla fase di costruzione, i centrocampisti e gli attaccanti sulle conclusioni.