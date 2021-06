Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg, attualmente positivi al Covid, proveranno a recuperare e dunque rimarranno aggregati alla squadra svedese nonostante la quarantena. Il CT Andersson aveva convocato sei giocatori, 'rinchiusi' in una bolla a Goteborg, in attesa di sciogliere le riserve. Le ultime indicazioni su Kulusevski e Svanberg hanno portato il commissario tecnico optare per il reintegro tra i convocati dello juventino e del giocatore del Bologna.



LE PAROLE DEL MEDICO - "Siamo stati in contatto quotidiano sia con Dejan che con Mattias ed entrambi stanno bene. Abbiamo, naturalmente, seguito le restrizioni in vigore in Svezia e ci sentiamo completamente fiduciosi che i ragazzi si ricongiungeranno a noi nella squadra non appena sarà garantita la loro assenza di infezioni. Per motivi medici, entrambi saranno abbinati con attenzione una volta che sono tornati", il commento del medico della squadra nazionale Anders Valentin.