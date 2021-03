Sarà una settimana importante anche per Dejan Kulusevski. Il giocatore bianconero è stato naturalmente convocato per le partite con la Svezia, dove ritroverà anche l'idolo Ibrahimovic, che l'aveva difeso dopo le parole (non esattamente felici) e lo scontro verbale avuto con il commissario tecnico, Janne Andersson. Ieri, in conferenza stampa, l'allenatore ha chiarito: "Rivangare i vecchi rancori non serve a niente. Abbiamo risolto tutto quello che c'era da risolvere, abbiamo trovato un modo per andare avanti". Tutto pronto per l'Ibra bis. Che terrà a battesimo il classe 2000 bianconero.