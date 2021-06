Tornato in gruppo dopo essersi messo alle spalle il Covid, Dejan Kulusevski non dovrebbe partire titolare nella partita di domani tra la sua Svezia e la Slovacchia di Skriniar e Hamsik. L'attaccante della Juventus era stato isolato dal resto della squadra insieme al centrocampista del Bologna Svanberg dopo la positività al Covid ma il ct Andersson ha deciso comunque di tenerli nella lista dei convocati per l'Europeo. Ora Kulu sta bene ed è pronto per scendere in campo, magari a partita in corso.