Ieri sera laha rimontato lo svantaggio e vinto 2 a 1 contro la. Una buona parte del merito di questo risultato così prezioso per la nazionale scandinava va alla prestazione di Dejane, in particolare, all'azione che al 57' lo ha portato a smarcarsi dalla pressione asfissiante della difesa della Roja e a servire l'assist a Claesson, autore del 2 a 1. Il video della giocata è diventato virale tra i tifosi juventini, nella serata di ieri, tra chi ne esalta le doti e chi si chiede: come mai alla Juventus fatica a sfornare queste giocate?