Mario Mandzukic non è più un giocatore della Juventus, che con la sua cessione ha incassato circa 5,5 milioni i euro. L'attaccante ha firmato nel giorni scorsi con l'Al Duhail dove raggiungerà l'amico Benatia. Tuttosport ha rivelato un retroscena sul giocatore: prima della firma con il club del Qatar, infatti, Mandzukic è andato in Croazia per recuperare alcuni documenti che servivano per il trasferimento.