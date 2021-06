Dopo il summit di mercato di qualche giorno fa per pianificare le strategie, i dirigenti della Juventus iniziano a muoversi su alcuni obiettivi per anticipare la concorrenza. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista di Allegri è quello di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina che potrebbe partire in estate per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno quando scadrà il contratto. La valutazione è di circa 10 milioni di euro.