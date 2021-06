Cristiano Ronaldo è nel mirino del Psg (e non solo). Il quotidiano spagnolo As approfondisce la pista francese, spiegando che è proprio l'attaccante portoghese a voler giocare per altre due stagioni ad alti livelli, a Parigi, per poi chiudere definitivamente la sua carriera con la maglia dello Sporting Lisbona, lì dove tutto era iniziato.