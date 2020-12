Tra le priorità della Juventus sul mercato di gennaio c'è quella di trovare un alternativa ad Alex Sandro sulla fascia sinistra. Il nome di Marcos Alonso è ancora vivo in casa bianconera: dopo averlo cercato già in estate, Fabio Paratici potrebbe tornare all'assalto dell'ex terzino della Fiorentina che piace anche all'Inter. Non c'è solo la Serie A però, perché sull'esterno del Chelsea, secondo El Chiringuito, ci sarebbe anche l'interesse dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone che vorrebbe prenderlo in prestito fino a fine stagione.