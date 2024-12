Jorge, agente di Francisco, ha parlato del futuro del suo assistito in un’intervista a Sky. Riguardo al giovane talento portoghese, Mendes ha dichiarato: “Il suo futuro è alla Juventus. È molto contento di essere lì e anche il club è felice con lui. La Juventus apprezza molto le sue qualità, e lui è entusiasta di far parte di un club così prestigioso. Sarà un rapporto che continuerà per molto tempo".