8









Come funziona algoritmo della Serie A? A rivelarlo è il documento ufficiale della Figc - svelato da Sportitalia - che sull'argomento tanto dibattuto riporta le norme discusse dalla proposta di Gravina in poi. Tutto parte da una domanda: come si decide chi vince, chi retrocede e chi va in Europa se la stagione dovesse interrompersi di nuovo causa emergenza?



Come si legge nel documento, “l’algoritmo, potrà trovare applicazione nei casi di sospensione e/o annullamento dei campionati e comunque in tutti quei casi in cui non sia possibile proseguire e portare a termine nei tempi necessari un campionato, con riferimento tanto alla regular season che alle fasi post-season”.



I CRITERI - E sulla base dei seguenti criteri si deciderebbe la classifica:



"a) valorizza i dati certi desumibili dalle classifiche valide;

b) rapporta ogni elaborazione al diverso “status” di ogni club in relazione al numero di gare valide giocate;

c) utilizza i parametri dei “punti” e della “differenza reti” maggiormente utilizzati dai regolamenti dei vari campionati, sia a livello nazionale che internazionale, per risolvere i casi di parità e/o impossibilità di verifica ulteriore del campo di gara;

d) ricava dai dati certi, valori-indice (media punti e indice di redditività aggregato del girone per le reti) del tutto “neutri” e “sterilizzati” rispetto a possibili influenze e distorsioni provenienti dall’esterno;

e) pondera in maniera differente i dati immediatamente disponibili (considerati al 100%) e le loro elaborazioni (90% per i parametri legati alle media punti; 10% alle reti segnate/differenza reti).



LA FORMULA - Pt(x) + 0,90[(mpc t(x) x c t(z-x)) +(mpf t(x) x f t(z-x))]+ 0,10[(iag x Δr t(x))]



In cui ciascuna voce corrisponde a: Pt(x)= punti realizzati dalla squadra nelle gare giocate;

mpc t(x)= media punti in casa della squadra nelle gare giocate;

c t(z-x)= gare casalinghe da disputare;

mpf t(x)= media punti in trasferte della squadra nelle gare giocate;

f t(z-x)= gare in trasferta da disputare;

iag= indice medio di redditività aggregato dei gol segnati dalla squadra (totale gol/totali punti)

Δr t(x)= differenza reti della squadra nelle gare giocate.



La formula diventa: (punti ottenuti) + 0,90 [(media punti casa) x (parite casalinghe da giocare) +(media punti trasferta) x (parite trasferta da giocare)]+ 0,10[(gol fatti/punti x differenza reti)]



Esempio, Juventus: 63 + 0,90 [(2,85) x (6) + (2) x (6)]+ 0,10 [(50/63 x 26)] = 91,2



SCUDETTO - Si potrà usare questa formula per lo scudetto? Stando a quanto riporta il documento non è deciso se verrà utilizzato questo algoritmo anche per il titolo, ma si valuterà se limitarne l’uso ai soli tornei che disputeranno “fanno registrare un percorso di ripresa non inferiore a 3 (tre) turni di campionato” e anche “l’applicazione ai fini dell’individuazione della squadra a cui assegnare il titolo di Campione d’Italia”.



E la nuova classifica? Calcio&Finanza l'ha ricostruita sulla base dell'algoritmo, in vetta c'è sempre la Juve, ma...



Scorri la nostra gallery per leggerla tutta in pochi secondi.