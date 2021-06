Alla ricerca di un top player per il centrocampo, negli ultimi giorni la Juventus ha iniziato a lavorare in gran segreto per Youri Tielemans. Lo racconta Calciomercato.com, secondo il quale Cherubini ha avviato i contatti con gli agenti del centrocampista del Leicester che piace da quando giocava nell'Anderlecht. La Juve è pronta a garantirgli un ruolo da protagonista e un ingaggio importante da almeno 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.