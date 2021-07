Tra i profili ai quali sta pensando la Fiorentina per rinforzare la difesa c'è anche quello di. Il difensore classe '94, rientrato alla Juventus dal doppio prestito prima al Rennes e poi al Cagliari, è nella lista degli obiettivi viola insieme a Cistana, Erlic e Dorsch. La Juventus valuterà il futuro del difensore insieme al suo agente, non è esclusa una sua permanenza se dovessero esserci altre cessioni in difesa. Altrimenti, potrebbe uscire proprio lui e si valuterà la destinazione migliore.