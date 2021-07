Nonostante la stagione negativa di, complice anche la positività al Covid, la Juventus è intenzionata a rinnovare il contratto dell'attaccante argentino in scadenza nel 2022. Con l'arrivo di Allegri in panchina la società ha cambiato strategia passando da una linea dura alla ripresa del dialogo per il prolungamento, l'allenatore punta molto su di lui così come aveva fatto nella prima gestione. E la società vuole metterlo al centro del progetto.