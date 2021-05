1









Nessun provvedimento da parte del Giudice Sportivo nei confronti di Fabio Paratici, che dopo il primo tempo di Udinese-Juventus è sceso in campo protestando verso l'arbitro Chiffi e scatenando da rabbia del dg avversario Marino nel post partita. Tante polemiche, zero sanzioni. Così è stato deciso, ma cosa avrebbe detto Paratici all'arbitro? Secondo la ricostruzione di Dagospia, le frasi di Paratici sarebbero state "sei un raccomandato", "non ho mai visto una cosa così in Italia", fino a concludere la conversazione con un "vai a cagare".



LA RABBIA - Il dirigente bianconero non aveva fatto nulla per nascondere il suo disappunto sull'arbitraggio del primo tempo, così all'intervallo ha deciso di scendere in campo a spiegarlo a voce, con toni tutt'altro che pacati, al diretto interessato.