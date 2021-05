In un'intervista con L'Eco di Bergamo, l'ex trequartista di Atalanta e Parma Domenico Morfeo ha parlato anche della situazione delicata che sta vivendo la Juventus: "Non è l'ultima squadra arrivata - ha analizzato - E' una società forte e competitiva che ha inseguito fino alla fine lo scudetto. Se dovesse finire seconda in campionato, considerando anche la qualificazione in finale di Coppa Italia, vuol dire che Pirlo qualcosa di buono l'ha fatto. So che la Juventus vuole aprire un nuovo ciclo".