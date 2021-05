Tra gli obiettivi di mercato per la nuova Juve di Allegri c'è sicuramente un attaccante: nella scorsa stagione Pirlo ha dovuto fare a meno di Dybala per quasi tutta la stagione e ha adattato anche Kulusevski nel ruolo di seconda punta. Ora lì davanti serve un rinforzo di ruolo. Tuttosport svela la lista della Juve dove ci sono cinque attaccanti: Mauro Icardi che potrebbe lasciare il Psg, Dusan Vlahovic che ha trascinato la Fiorentina alla salvezza, Arek Milik che potrebbe rientrare in Italia dopo l'esperienza al Marsiglia, Moise Kean di proprietà dell'Everton e in prestito al Psg e Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione.