Finita la quarantena trascorsa in Portogallo a Madeira insieme alla madre, alle sorelle e ai nipoti,. Vacanza? Mica tanto. CR7 è in perenne allenamento e anche in una situazione come quella che stiamo vivendo ha trovato il modo di... scendere in campo., il Nacional de Madeira gli ha messo a disposizione lo stadio per allenarsi.- Lì dove Cristiano ha giocato un paio d'anni nelle giovanili dal 1995 al 1997 prima di trasferirsi a Lisbona. Lo conosce bene quel campo il portoghese, che anche in tempo di coronavirus non sgarra un minuto dalla sua tabella di marcia, secondo quanto riporta Tuttosport.con portieri improvvisati lì per aiutarlo ad allenarsi. Sempre mantenendo le distanze di sicurezza.- E non bisogna gridare allo scandalo se Ronaldo è sceso in campo ad allenarsi, perché. In attesa di capire quando riprenderà il campionato Cristiano scende in campo e si allena da solo, nella sua Madeira. Un campione come lui non vuole farsi trovare impreparato per quando ricomincerà la corsa della Juve agli obiettivi.