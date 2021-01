In Juventus-Bologna, che inizierà fra pochi minuti all'Allianz Stadium, giocherà Mattias Svanberg nella media rossoblù. Si tratta di un centrocampista di grande sostanza, un giocatore da non sottovalutare, tanto che ha attratto su di sé l'interesse di diversi club, vista anche la giovane età. A tal proposito è stato interpellato nel corso del prepartita di Dazn. Questa è stata la risposta del 22enne svedese: "Non penso alle voci di mercato, adesso gioco nel Bologna e non posso fare altro che dare il massimo per questa squadra".