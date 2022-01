Inter-Juve di Supercoppa, in scena oggi a San Siro alle 21, assegnerà il primo trofeo della stagione. Come? Ecco come funzionerà in caso di pareggio al termine dei 90' regolamentari, come ricordato dal sito ufficiale dell'Inter:

"REGOLAMENTO: IN CASO DI PARITÀ SUPPLEMENTARI E RIGORI, SESTO CAMBIO POSSIBILE NEI SUPPLEMENTARI



Se al termine dei 90' la partita sarà in parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà ai calci di rigore.



Come nei match di campionato, le squadre potranno effettuare cinque sostituzioni utilizzando tre differenti slot, oltre all'intervallo. Nel caso in cui il match dovesse proseguire ai tempi supplementari sarà consentito un quarto slot per effettuare sostituzioni, oltre alla possibilità di effettuarle prima dell'inizio del primo e del secondo tempo supplementare. Importante: in caso di disputa dei tempi supplementari sarà consentito effettuare una sesta sostituzione".