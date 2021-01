La Juventus Women non si accontenta del campionato e oggi battendo la Fiorentina grazie alla doppietta di Barbara Bonansea ha aggiunto la Supercoppa Italiana alla propria giovane ma già ricca bacheca! Andiamo allora a scorrere tutte le entusiastiche reazioni social delle giocatrici bianconere, a partire da un'orgogliosissima Rita Guarino, coach di questo gruppo fortissimo. Come sempre, c'è chi affianca alle foto dei festeggiamenti messaggi più lunghi ed elaborati (come l'accostamento tra emozioni e superpoteri di bomber Girelli) e chi si limita a una parola, a qualche emoji... E c'è un gioco di parole ricorrente, che unisce il nome della squadra a quello del trofeo appena vinto: SUPERWOMEN. What else?